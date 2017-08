Dat de man na zeven uur nog op de tram zat, had in principe opgemerkt moeten worden door een van de trambestuurders toen die elkaar 's middags aflosten, zegt De Lijn. "De chauffeurs zullen hierover aangesproken worden en zullen hun verhaal kunnen doen, daarna zullen we bekijken of we er vervolg aan moeten geven", zegt woordvoerder Joachim Nijs.

Volgens De Lijn gebeurt het regelmatig dat er een persoon in slaap valt op een tram of bus en is het gebruikelijk dat de chauffeur die dat opmerkt hulp inroept om de passagier in kwestie te wekken, aangezien de ervaring leert dat personen in een dergelijke situatie soms agressief reageren. "Verder kijken onze chauffeurs bij een aflossing aan een terminus normaal gezien de hele tram eens na, dus in principe hadden ze in dit geval de man achteraan moeten opmerken", aldus Nijs. "Op lijn 24 is de tram echter zelden volledig leeg, ook aan de terminus stappen er meteen nieuwe reizigers op. Bovendien ging het hier ook nog eens om een lange Hermelijntram waar je vooraan niet altijd zicht hebt op de hele tram", zegt Nijs nog.