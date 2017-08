Auteur: Belga

Belga In Mechelen zijn de eerste twee van veertien trajectcontroles op lokale wegen in gebruik genomen. Het is de bedoeling om tegen het einde van het jaar op veertien plaatsen trajectcontrole in te voeren, goed voor 20 kilometer aan gemeentewegen met ANPR-camera's. De ingreep kost de stad zo'n 1,5 miljoen euro.