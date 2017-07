"Het wordt steeds duidelijker dat die strengere controles vruchten afwerpen", zegt Cordy. Ook wie overigens wettelijk wil samenwonen kan worden gecontroleerd. Toch is het nog wat voorbarig om veel conclusies te trekken.

"We zien de voorbije jaren een toename van het aantal schijnerkenningen, waarbij iemand zich opgeeft als de biologische vader van een kind waar hij geen enkele sociale of biologische band mee heeft. Dit is fraude waar kinderen het slachtoffer van zijn, want ze krijgen officieel een vader, maar een die nooit voor hen zal zorgen."

Tot nu toe kon de overheid daar weinig of niets tegen ondernemen. Intussen is nieuwe wetgeving goedgekeurd die schijnerkenningen moet tegengaan. Op dit ogenblik is het wachten op de eigenlijk wetteksten zodat ook de schijnerkenningen kunnen worden aangepakt.