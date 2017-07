De brandweer in Antwerpen heeft verschillende meldingen gekregen van geurhinder in de Antwerpse wijk Luchtbal.

"Onze ploegen voerden systematisch metingen uit, zowel in de omgeving van Luchtbal zelf als verder weg. We konden ondertussen een oorzaakgebied vaststellen in de omgeving van de Oosterweelsesteenweg. Momenteel zoeken zowel onze ploegen als die van de scheepvaartpolitie en de milieuwacht verder naar de oorzaak", meldt de brandweer.

De brandweer vraagt de mensen ramen en deuren te sluiten in geval van geurhinder en de ventilatie uit te schakelen. "Als de geur buiten de woning opnieuw afgenomen is, kunnen ze best alles goed ventileren", klinkt het nog.