Porto do Açu is een industriële zeehaven waar vooral overslag van olie, gas, droge bulkgoederen, containers en stukgoed plaatsvindt.

De investering vindt plaats via dochteronderneming Port of Antwerp International (PAI). Die werd opgericht om te participeren en te investeren in havens en havengerelateerde projecten in strategische gebieden, waaronder Brazilië. Na anderhalf jaar kan PAI nog meer investeren.

Brazilië is de zesde handelspartner van de haven van Antwerpen, goed voor meer dan 6,4 miljoen ton vracht per jaar.