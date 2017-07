"We onderzoeken wat er precies gebeurd is, het is wel zo dat er een grote zoekactie aan de gang is. Alle middelen die we beschikbaar hebben zijn ingezet. De zoekactie wordt ook ondersteund door een politiehelikopter van de federale politie", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

"Het gaat om twee mensen die bij het hof van beroep moesten zijn, meer details gaan we daar niet over geven, het gaat over mensen die bekend zijn voor zware diefstallen", aldus nog Bruyns.