Het is de eerste keer dat de overheid gebruik maakt van een zogenoemde anonieme "chatbot" voor dit soort toepassing. “Op onze provinciale Facebookpagina en website stelt de chatbot vragen over je interesses en wensen, met een vleugje chathumor. Door een samenwerking met Uit in Vlaanderen kiest de Tripfixer persoonlijke tips uit een aanbod van meer dan 14.000 activiteiten in onze provincie", legt gedeputeerde Inga Verhaert uit.

De applicatie houdt rekening met het weer, en het gezelschap waarmee je een activiteit plant. De chatmachine doet daarvoor een beroep op de website Uit in Vlaanderen, de overheidswebsite die jaarlijks ruim 180.000 activiteiten van overheden en particulieren oplijst. De nieuwe Tripfixer geeft suggesties specifiek voor de provincie Antwerpen.