De regionale luchthaven van Deurne heeft een startbaan van 1.510 meter. De Airbus A320 kan er technisch gezien wel landen en opstijgen, maar met de nodige beperkingen.

"We hebben een korte baan. Een A320 kan daardoor hier commercieel niet opereren", zegt luchthavencommandant Wim Verbist. "Als je de A320 voor een privévlucht gebruikt met een heel beperkt aantal passagiers, dan kan het wel. Je moet kiezen voor ofwel gewicht, ofwel afstand."

Het toestel van de Griekse luchtvaartmaatschappij Aegean Airlines is gisteren leeg geland. Het kan in principe 180 passagiers vervoeren, maar is vertrokken met vijftig tot zestig passagiers van de Griekse voetbalploeg.