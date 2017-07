Na de zomer start Janssen Pharmaceutica met werken om op 2,4 kilometer diepte onder zijn site in Beerse-Vosselaar warmte op te pompen. Er komt een energiegebouw en een warmtenet.

Het bedrijf verwijst voor de werken naar de klimaatverandering en de klimaatconferentie van Parijs. "Al vele jaren werken we aan een ambitieus plan om aardwarmte aan te wenden voor onze site. Onze energiebehoefte is immers groot en aardwarmte is de perfecte oplossing", stelt CEO Stef Heylen. "Aardwarmte is een en al groene en hernieuwbare energie. Onze CO2-uitstoot zal tot 30 procent kunnen dalen. Aardwarmte is bovendien onuitputtelijk, veroorzaakt geen overlast en is stabiel in prijs."