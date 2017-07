De knip in de Leien, die allicht nog tot januari 2019 voor verkeershinder zal zorgen in en rond het Antwerpse stadscentrum, is nodig om onder het Operaplein autotunnels en een ondergrondse parking aan te leggen en het premetrostation Opera aan te passen aan de nieuwe tramlijnen die er ondergronds gaan.

Een van de eerste taken is het plaatsen van de dakbalken van de parking. "Die gaan het toekomstige Operaplein dragen, zodat we tegelijkertijd boven- én ondergronds kunnen doorwerken", legt Frederik Heeren uit, een van de projectleiders.

Voor diverse werkzaamheden moet de aannemer rekening houden met archeologische vondsten. De Leien liggen pal op de voormalige stadsomwalling, waarvan er ondergronds nog heel wat restanten zijn en die moeten bewaard blijven waar mogelijk. "Aan de inrit van de ondergrondse parking breken we momenteel een heel stuk stadsmuur af", zegt Heeren. "Die stenen leggen we laag per laag op paletten, zodat we ze nadien kunnen terugplaatsen. Ze zullen dan in de wand van de inrit geplaatst worden, autobestuurders zullen de muur kunnen zien bij het binnenrijden."