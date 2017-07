In een reactie geeft kabinetschef Philippe Beinaerts aan dat eventuele tuchtmaatregelen formeel moeilijk zouden standhouden omdat er destijds in 2010 geen tuchtprocedure werd opgestart door toenmalig burgemeester Patrick Janssens (SP.A) en het nu wel erg laat zou zijn om dat alsnog te doen.

"Maar ook inhoudelijk is er een probleem, want het arrest van het hof van beroep heeft het over onopzettelijke fouten, terwijl een tuchtprocedure bedoeld is voor opzettelijke fouten", stelt Beinaerts. "We willen wel benadrukken dat deze tuchtrechtelijke beslissing geen waardeoordeel inhoudt over het resultaat van het strafrechtelijke luik. Dat staat hier volledig los van."

Het hof van beroep veroordeelde in februari de teamleider van het BBT tot negen maanden cel met uitstel voor onopzettelijke doding, zes teamleden kregen zes maanden cel met uitstel en één BBT'er die slechts beperkt bij de interventie betrokken was, werd vrijgesproken. Er bestond volgens het hof geen twijfel dat het optreden van het BBT tot de dood van Jacob had geleid. De politiemensen hadden hun opdracht blindelings uitgevoerd in plaats van rekening te houden met de omstandigheden en andere opties te overwegen, klonk het. De toenmalige directeur en de psychiater van de Broeders Alexianen in Boechout kregen zes maanden cel met uitstel voor schuldig verzuim.