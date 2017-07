In 2016 vonden bijna 600.000 kermisliefhebbers hun weg naar de foor. Dit jaar waren dat er ongeveer 800.000, een derde meer dus. Antwerps schepen voor Markten en Foren Ludo Van Campenhout (N-VA) spreekt van een recordeditie. Ook Vincent Delforge, woordvoerder van de foorkramers, is tevreden met het bezoekersaantal. Volgens hem is het succes vooral te wijten aan het feit dat de locatie van de kermis ondertussen beter ingeburgerd is:

“Twee jaar geleden wist Jan Modaal niet eens waar Spoor Oost lag. Ook rasechte Antwerpenaars kenden die plek nauwelijks. Dat is ondertussen veranderd: de mensen weten de locatie nu te vinden. En we hebben natuurlijk ook mooi weer gehad dit jaar, dat helpt ook”.

Net als vorig jaar werd er ook een evenementenzone ingericht op de site. Daar konden de bezoekers terecht voor randanimatie en optredens. Op woensdagmiddagen stonden de kinderen centraal, en op vrijdagavonden waren er optredens voor jong en oud. Toch waren deze evenementen op zich minder succesvol. “Dat moet nog groeien,” zegt Delforge. “We moeten het vooral van de weekends hebben. Maar we merken wel dat kramen met terrasjes het hier vooral goed doen, omdat er in de buurt niet zo veel drankgelegenheden te vinden zijn.”