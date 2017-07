"We kunnen niet anders dan optreden met de harde hand," geeft Sven Lommaerts nog mee. "We moeten precies weten met wie we te maken hebben. Het gaat om jongeren van 12 tot 16 jaar. Het zijn dus jonge kerels en we moeten echt wel weten wie de aanstokers en wie de meelopers zijn."

"We zullen er voortaan vaak aanwezig zijn, zowel met de wijkteams als met andere diensten. De huidige situatie is niet leefbaar meer; niet voor de bewoners, niet voor de handelaars en niet voor de mensen die er werken. De jongeren hebben de grens overschreden en nu gaan we hen controleren. Dit moet ophouden."