Het FPC in Antwerpen is theoretisch perfect vergelijkbaar met het FPC in Gent. Het is een zogezegd high security centrum waar geïnterneerde patiënten tijdelijk zullen verblijven. Die geïnterneerden kunnen mensen zijn met een psychiatrische problematiek, patiënten met een mentale beperking (zo’n 30 procent van alle geïnterneerden zijn mensen met een mentale beperking) of mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Op termijn zullen hier dus 182 geïnterneerden terecht kunnen, bij wie ook een aantal vrouwen. Daarmee is opnieuw een stap gezet in de afbouw van het aantal geïnterneerden in de gevangenissen maar aan het beoogde nul cijfer zitten we nog ver niet.