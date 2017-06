De voorbije dagen haalden kleinere en grotere incidenten van geweld tegen politie-agenten het nieuws, onder meer in het Antwerpse district Borgerhout. Zaterdag werden enkele inspecteurs bekogeld met eieren toen ze ter plaatse kwamen voor een ongeval, zondag werden enkele andere inspecteurs belaagd bij een bromfietscontrole, maandag kwam het tot een confrontatie op de Antwerpse Sinksenfoor.

Vanavond organiseren drie jeugdwerkorganisaties in Borgerhout een overleg. Ze nodigen ouders, jongeren, de politie en burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit om samen te zoeken naar een duurzame oplossing voor de aanslepende problemen, zegt Ali El Moussaoui, projectcoördinator Samen op Straat en stafmedewerker van de dienst Samenlevingsopbouw van de stad Antwerpen, in "De ochtend" op Radio 1.

"De communicatie tussen de politie en de jongeren, de manier waarop ze elkaar benaderen, loopt inderdaad al enkele jaren mis in een deel van Borgerhout, in de wijk van het Terloplein", legt El Moussaoui uit. "Zaterdag was er daar een verkeersongeval, veel buurtbewoners kwamen kijken. Door de grote samenscholing vroeg de politie op een bepaald moment heel rustig om weg te gaan, maar veel nieuwsgierigen bleven staan, vooral jongeren. Er ontstonden akkefietjes, de politie trad dan op een meer repressieve manier op om de aanwezigen weg te sturen, wat leidde tot een incident met jongeren."

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zei eerder dat het makkelijk is om de verantwoordelijkheid voor die incidenten bij de politie te leggen. "Ze doen hun job in niet altijd even makkelijke omstandigheden, je hoort daar respect voor te hebben." Een mening die El Moussaoui deelt. "De veiligheids- en hulpdiensten moeten hun werk op een goede manier kunnen doen zonder dat ze daarin belemmerd of bedreigd worden. Omgekeerd zouden zij zelf ook respect moeten hebben voor nieuwsgierigen en omstanders."

Bedoeling van het overleg vanavond is om samen met alle betrokken diensten te kijken naar constructieve, duurzame oplossingen. "Waar zit juist het probleem, hoe komt het dat het zo diep zit, hoe kunnen we zoeken naar oplossingen op de lange termijn?"

Het is te vroeg om vanavond al echt oplossingen uit te dokteren, zegt El Moussaoui, "als we met respect luisteren en in overleg gaan, is dat al een goede vertrekplaats om een verder traject uit te bouwen, zodat we oplossingen op langere termijn kunnen uitwerken."