De minderjarige is gisteravond gearresteerd en moet vandaag voor de jeugdrechter verschijnen. Hij geeft toe dat hij betrokken was bij de vechtpartij. Zijn broer is zichzelf vanmorgen gaan aangeven bij de politie en wordt nog gehoord.

Het parket van Antwerpen dringt erop aan dat de jongen van 15 in een gesloten instelling wordt geplaatst omdat de feiten zo ernstig waren. De vechtpartij gebeurde maandagnacht: twee politieinspecteurs kregen toen slagen en stampen in hun gezicht toen ze tussen kwamen bij een vechtpartij. De agenten houden er ernstige kwetsuren aan over en zijn werkonbekwaam.