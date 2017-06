"Het is een ernstig probleem, het is een irritant probleem en het is een probleem van veiligheid", zegt Somers. "De gemeenteraad heeft een wijze beslissing genomen."

Op de invalswegen naar Mechelen komen nu verbodsborden. In Antwerpen is er al jarenlang een verbod op quads in de binnenstad. Mechelen gaat nu een stap verder en verbied het gebruik ervan op het hele grondgebied van de stad.