Gisterennacht raakten twee agenten gewond toen ze tijdens een interventie op de Sinksenfoor aangevallen werden door een groep jongeren. Afgelopen weekend werd de politie dan weer met eieren bekogeld in Borgerhout. "Als onze mensen tijdens gewone interventies worden belaagd, dan is dat niet normaal. We kunnen dat absoluut niet toestaan", reageert korpschef Muyters.

"Spijtig genoeg is dit geen nieuw fenomeen", aldus de korpschef. "Toen ik in 1997 wijkofficier was, moesten wij toen al bijstand leveren aan de ploegen van Borgerhout tijdens en kort na de ramadan omdat er agressie was naar de politie toe. Anderzijds is de agressie van de laatste dagen wel zeer ernstig genoemd te worden."

Muyters laat weten dat er nu extra wijk-en bemiddelingsteams zullen worden ingezet, net als extra noodhulp, mobiele eenheden en eventueel het hondenteam. "Dit leeft bij onze mensen. Maar het is fijn dat en het bestuur en het parket honderd procent achter hen staan", voegt de korpschef er nog aan toe.

Districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven (SP.A) van Borgerhout vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat de kalmte nu terugkeert in de buurt. "Er moet dringend geïnvesteerd worden in meer wijkagenten en ook in samenleven en dialoog. Die aanpak zal veel meer vruchten afweren dan harde reactie."