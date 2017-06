Volgens Van de Velde heeft zijn beslissing niets met politiek te maken, maar alles met privéredenen. "Ik wil mijn kinderen zien opgroeien, de jongste zijn drie en vijf. Ik ben vijftig geworden en dat heeft me erg doen nadenken", zegt Van de Velde. Ook de beslissing van collega Philip Heylen om te stoppen speelde mee.

Als schepen hakte de 50-jarige Van de Velde knopen door in tal van belangrijke vastgoeddossiers zoals de Zuiderdokken, de Zilion en de Handelsbeurs.

Zelf heeft Van de Velde naar eigen zeggen nog geen nieuwe job, wel zijn er "een aantal pistes". Vooraleer hij in de politiek stapte, werkte hij bij een aantal grote bedrijven.

Van de Velde ging in 2006 in de politiek via Lijst Dedecker, stapte daarna over naar de N-VA en haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 ruim 4.000 voorkeurstemmen. Bij de volgende verkiezingen komt hij in ieder geval niet op.