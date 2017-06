Voorlopig zijn er 38 "binnenhuisfilmpjes" in 360° opgenomen, in musea, hotels en bezienswaardigheden. Op die manier lijkt het alsof je fysiek in de stad rondloopt. Met dit virtueel toerisme wil Mechelen nog meer bezoekers aantrekken.

In de toekomst komen er nog locaties bij, verzekert schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer. Enkele kerken en gebouwen die momenteel in restauratie zijn, zoals de toekomstige toeristische balie in het Schepenhuis, het Museum Hof van Busleyden en enkele stadsgezichten en winkelstraten staan nog in de wachtrij. Dankzij Virtueel Mechelen kan je ook locaties bezoeken waar je niet zomaar binnenloopt, zoals het paleis van Margareta van Oostenrijk, het stadhuis of de muurschildering in de Sint-Janskerk, die enkel met een gids te bezichtigen zijn.