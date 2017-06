Het is al het vierde waterlek in een jaar tijd. Op de Bisschoppenhoflaan stond de weg in de richting van Antwerpen over een lengte van ongeveer 200 meter blank. In 2 huizen liep het water naar binnen.

Voor watermaatschappij Waterlink kon het lek niet op een slechter moment komen. "We zijn volop bezig met de vernieuwing van de oude leiding die al een paar keer gebroken is in het verleden", zegt Johan Cornelis. "We zijn die nu volop aan het vernieuwen, nog een kwestie van een paar dagen. Maar vandaag dus nog niet over op de nieuwe leidingen, en we hebben nu een breuk in de oude buis."

Waterlink heeft de watertoevoer voorlopig afgesloten om het lek vandaag te kunnen herstellen. Daardoor zitten nog zo'n 200 gezinnen op dit moment zonder water.