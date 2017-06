Honderden mensen hebben al een aantal weken last van een behoorlijke stank die afkomstig is van slibverwerkingsbedrijf DEC in Puurs. Het bedrijf probeerde gisteren de slechte partij slib af te voeren, maar dat ging niet helemaal zoals gepland.

"Daardoor is het net nog veel harder beginnen stinken", zegt burgemeester Tom De Vries (Open VLD) aan Radio 2 Antwerpen. "De milieu-inspectie heeft het werk uiteindelijk stilgelegd, want het was niet te doen. De zone die last had van de stank werd enkel groter."

Het bedrijf zal nu het laatste deel slib afvoeren als het minder warm is. Daarbij zullen ze geurbestrijding proberen in te zetten. "Daar zijn we toch wat sceptisch over", zegt De Vries. "We bekijken met onze specialisten en raadsmannen of we geen acties kunnen ondernemen. We hebben het gevoel dat dit erger wordt in plaats van beter. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dit is er volledig overgegaan, vinden we."