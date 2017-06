De zogenoemde knip in de Leien heeft al heel wat problemen én frustraties veroorzaakt in de stad Antwerpen, zeker voor wie op Linkeroever woont. Tien dagen na de "knip" komen er nu extra maatregelen om het verkeer er te laten doorstromen, want vorige en deze week stonden er behoorlijk lange files.

Een weg die alleen voor bussen wordt gebruikt, wordt voortaan opengesteld voor lokaal verkeer naar Linkeroever en voor mensen die naar de park and ride rijden.

"Dat betekent concreet dat aan de uitrit van de E34 de ventweg (de "busweg", nvdr.) zal worden opengesteld", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Vandaag wordt die gebruikt om de bussen vlot te laten doorrijden. We gaan die ook gebruiken om het verkeer dat op Linkeroever moet zijn, vlotter te laten doorrijden. Het verkeer dat de Waaslandtunnel in wil, zal wel nog moeten aanschuiven."

De nieuwe maatregel zal ten laatste maandag ingaan.