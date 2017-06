De twee ondervoorzitters krijgen geen zitpenning maar een mandaatvergoeding en die bedraagt 75 procent van een schepenwedde, jaarlijks zo’n 80.000 euro bruto. Volgens oppositiepartijen SP.A, Groen en PVDA staan de prestaties van de ondervoorzitters niet in verhouding tot hun vergoeding. Zij hebben geen taakomschrijving en zouden de voorzitter moeten vervangen als die er niet is. Maar in de praktijk zijn ze zelf vaak afwezig, zegt de oppositie en moeten ze vervangen worden door een raadslid.

Morel vindt de aantijgingen onfatsoenlijk. Hij is twee maanden afwezig geweest door een ziekenhuisverblijf, maar vervult zijn taak naar best vermogen, zo zegt hij. OCMW-voorzitter Fons Duchateau zegt dat de ondervoorzitters meedraaien in een collegiaal bestuur en zeker hun nut bewijzen, maar daar is de oppositie dus lang niet van overtuigd. Zij vindt dat de ondervoorzitters te veel betaald worden voor wat ze doen en dat dat geld beter naar de OCMW-cliënten zou gaan.