De dertiger uit Frankrijk werd op 23 maart gearresteerd, nadat getuigen hem met hoge snelheid over de Meir hadden zien rijden. Hij had zich onttrokken aan een controle en was door het rode licht gereden. Toen de man op de kaaien werd gevonden in zijn auto, blijk hij onder invloed te zijn. In zijn auto lag een steekwapen en een gedemonteerde riotgun.