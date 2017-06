"G4S Care-De Wooncompagnie diende voor elk van deze taken de sterkste dossiers in en werd daarom door de OCMW-raad als partner aangezocht", zegt de woordvoerder van Duchateau. "Maar de schepen is van oordeel dat onder meer een breuk binnen het partnerschap niet meer de nodige garanties biedt voor een optimale dienstverlening aan de doelgroep en een goede samenwerking."

Rond de toewijzing van de projecten voor daklozenhulp in Antwerpen bestaat al maanden getouwtrek tussen de Antwerpse meerderheid en de linkse oppositiepartijen SP.A, Groen en PVDA. Die laatsten protesteerden principieel tegen het openstellen van dergelijke projecten voor private kandidaat-uitbaters omdat ze er een vermarkting van de zorg in zien. Maar ze toonden zich ook erg bezorgd over de concrete dossiers die multinational G4S - die bijvoorbeeld ook al asielcentra uitbaat - indiende.

Eind vorig jaar werd de toewijzing van De Vaart aan G4S Care-De Wooncompagnie nog geschorst door Antwerps gouverneur Cathy Berx, omdat de wettelijke procedure niet correct gevolgd was. Maar de meerderheid in de OCMW-raad oordeelde vervolgens opnieuw dat dat dossier de sterkste kandidatuur was.

De voorbije maanden trokken SP.A, Groen en PVDA enkele door G4S in het dossier genoemde partnerschappen met gespecialiseerde Nederlandse organisaties in twijfel. Vandaag nog verklaarde het wetenschappelijk centrum Impuls uit Nijmegen in Gazet Van Antwerpen dat zijn naam oneigenlijk gebruikt werd en het geen verdere gesprekken met G4S wenst te voeren.