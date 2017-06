Bij de SP.A krijgt Tom Meeuws, de nieuw aangewezen leidersfiguur, dezelfde opdracht mee als Van Besien. Het is dan ook een publiek geheim dat beiden al een tijdje met elkaar praten. Of er een samenwerking of een progressief kartel van komt, dat is nog onduidelijk. "Ik voel bij de socialisten dezelfde drang naar vernieuwing, dus in die zin zijn er vele mogelijkheden", zegt Van Besien.

Van Besien wil midden oktober, één jaar voor de verkiezingen, een idee hebben waar hij naartoe gaat met zijn progressief project. "We beginnen eraan met optimisme. Eerst spreken we met mensen van buiten de politiek, met de SP.A hadden we al goeie gesprekken en wat de PVDA betreft, wil ik graag ook spreken. Want zij zijn de tegenstrevers niet, dat we met hen samenwerken in de toekomst is niet uitgesloten."