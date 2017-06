Gisteren was het de eerste test voor de zogenoemde knip in de Antwerpse Leien want het was de eerste werkdag waarop die onderbroken waren. Terwijl de verkeerssituatie in het stadscentrum zelf druk maar zeker niet chaotisch was, bleken de gevolgen voor het verkeer op de toegangswegen van een heel andere orde.

Vooral aan de Waaslandtunnel moesten bestuurders lang aanschuiven. Om de verkeersdrukte in Antwerpen zelf te beperken, werden op de verschillende toegangswegen naar de stad, de verkeerslichten namelijk anders afgesteld. En daardoor liepen onder meer aan de Waaslandtunnel de wachttijden flink op.