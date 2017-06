Kort voor 11 uur vanmorgen kantelde de vrachtwagen. Bij het ongeval raakten geen andere voertuigen betrokken. De chauffeur zelf raakte lichtgewond. Door het ongeval is het verkeer wel in beide richtingen versperd op de E313. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum staat er in beide richtingen al een file van 10 kilometer.

Door het ongeval is de tank gescheurd. De vrachtwagen was geladen met waterstofperoxide. Uit de tank is een wolk met de chemische stof ontsnapt. 'Die kan licht irriterend zijn. Maar er is geen gevaar voor omwonenden en bedrijven in de buurt', zegt burgemeester Tine Gielis. De brandweer vraagt wel om iedereen in een straal van 800 meter om ramen en deuren gesloten te houden, en de ventilatie in de wagen uit te schakelen.