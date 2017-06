Wie naar Antwerpen moet, kan zich op voorhand maar beter goed informeren. Op www.slimnaarantwerpen.be vindt u alle nodige informatie. Kort gezegd komt het hierop neer: de stad wordt verdeeld in 3 zones, waar u heen kan via bepaalde afritten. Borden op de Antwerpse ring en op de Singel wijzen u de weg. Als u in Antwerpen van de ene zone naar de andere wil rijden, rijd dan niet dwars door de stad, maar via de ring of de Singel.