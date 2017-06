Wie naar Antwerpen moet, kan zich op voorhand maar beter goed informeren. Op www.slimnaarantwerpen.be vindt u alle nodige informatie. Kort gezegd komt het hierop neer: de stad wordt verdeeld in 3 zones, waar u heen kan via bepaalde afritten. Borden op de Antwerpse ring en op de Singel wijzen u de weg. Als u in Antwerpen van de ene zone naar de andere wil rijden, rijd dan niet dwars door de stad, maar via de ring of de Singel.

U kan uiteraard ook het openbaar vervoer nemen. Trams rijden morgen nog wél, in een nieuwe tunnel onder het Operaplein. Ze rijden wel al volgens de zomerdienstregeling, dat is in de spits een tram om de tien minuten in plaats van om de acht minuten. Het stadsbestuur hoopt ook dat meer mensen op de fiets zullen springen of aan thuiswerk zullen doen. En het bestuur raadt ook ten stelligste aan om de spits te mijden.