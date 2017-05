Rond 2.15 uur vannacht is er een brand uitgebroken in een kippenstal in Oud-Turnhout. Het vuur sloeg over op een petroleumvat, waardoor ook een tweede stal vuur vatte. Alles samen zijn daardoor 26.000 kuikens omgekomen. De vlammen zijn overgeslagen op de ladderwagen van de brandweer, die is helemaal uitgebrand. Er is bij de brand ook een brandweerman gewond geraakt toen hij zich mistrapte in een put. Hij is lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.