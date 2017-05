Luyckx erkent dat de stad Antwerpen de laatste jaren enorm heeft ingezet op de war on drugs. "Er worden nu meer drugsdealers opgepakt. Maar het zou logisch zijn dat als je meer drugsdealers oppakt, dat de drugs schaarser worden en dus duurder worden. Maar dat is het niet. Ik zie dat dealers nu ook promoberichtjes naar hun klanten sturen: "vijf kopen is drie betalen". Dat wil toch zeggen dat er meer aanbod en concurrentie is?"

"Het is mijn ervaring dat daar waar het vroeger meer openlijk gebeurde, -echt op straat- dat er nu meer alternatieve circuits zijn en dat mensen nog meer in de schaduw bewegen. Het is echt ondergronds gegaan. Vroeger had je nog meer mensen die op de hoek van de straat stonden, waar iedereen van wist dat je daar drugs kon halen. Dat is nu heel wat minder omdat men heel hard op die straatverkopers heeft gewerkt. Maar nu is een sms'je genoeg om drugs te laten afleveren in je brievenbus. Het is wat dat betreft veel toegankelijker en spijtig genoeg zie je meer en meer mensen die door de toegankelijkheid meer en meer verslaafd geraken en dan krijg je signalen zoals vandaag, namelijk dat er veel mensen verslavingsproblemen hebben."