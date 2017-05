In Berendrecht werd verschillende keren geschoten op een huis, en een auto die vlakbij stond is in brand gestoken. Het is al het zoveelste gewelddadige incident in Antwerpen en omgeving, in korte tijd, zegt De Wever. "Het is zo dat er in Antwerpen al een tijdje een oorlog binnen het zwaardere drugsmilieu bezig is. Het gaat dan niet zozeer om mensen die op straat dealen dan wel mensen die bij de haven cocaïne binnenbrengen of zorgen dat die van de containers worden gehaald en naar Europa hun weg vinden."

"Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Dat is in Antwerpen nog gebeurd, het is nu opnieuw bezig, maar dat is gerechtelijke materie. Ik kan u wel zeggen dat zij die beweren dat dit terug te voeren is tot de "War on drugs" die hier in Antwerpen wordt gevoerd en dat daardoor spanningen ontstaan in het drugsmilieu, dat die het dossier niet goed kennen", stelt De Wever.