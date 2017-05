Burgemeester Luc De Boeck (CD&V) van het naburige Bornem was naar eigen zeggen ook geïnteresseerd in een fusie met Sint-Amands, maar zegt dat hij in dit fusieverhaal niet is geraadpleegd. Eén grote fusie van Bornem, Puurs en Sint-Amands tot de gemeente Klein-Brabant, naar de gelijknamige politiezone, zag onder meer De Boeck niet zitten. Voor de burgemeester van Sint-Amands, zou buurgemeente Bornem er op termijn ook bij mogen.

"Met Puurs hebben we gemeen dat we een zorgbedrijf delen, met personeelsleden. Er zijn ook al andere samenwerkingsverbanden, zoals voor de huisvestingsmaatschappij, en ook het onderwijs in onze gemeenten is al op elkaar afgestemd. In die zin is dit een logische keuze", zegt Van Hoeymissen daarover aan VRT Nieuws.

"De samenwerkingsverbanden bestaan op het niveau van onze politiezone, Klein-Brabant. Dus het zou mooi zijn als de drie gemeenten op termijn zouden kunnen samengaan. Maar het water tussen Puurs en Bornem is daarvoor nog te diep. Daarom beschouwen we dit ook als een tussenstap."