"Veel maatregelen om de hinder te beperken, zijn gewoon te laat in gang geschoten”, zegt mobiliteitsexpert Dirk Lauwers aan Gazet van Antwerpen. “Het is goed dat de bedrijven en hun werknemers worden gesensibiliseerd, maar dat is veel te laat. In tegenstelling tot de werken aan de Ring mis ik nu structurele maatregelen. Toen werden extra bussen ingezet en kwamen er noodbruggen op de Singel."

"Het is dan toch gek dat De Lijn nu zijn dienstverlening afbouwt? Dat boezemt weinig vertrouwen in. Door de werken een maand uit te stellen, wint het stadsbestuur tijd om de minderhindermaatregelen op punt te stellen en de coördinatie van de werken beter op elkaar af te stemmen."

Niet alleen de oppositie, maar ook meerderheidspartijen CD&V en Open VLD vinden uitstel geen slecht idee. “Er is nog een gebrek aan correcte informatie en coördinatie van de werken”, zegt Annemie Turtelboom (Open VLD).

Maar Kennis houdt voet bij stuk. “Een werf leg je niet zomaar stil”, zegt hij. “Dit zal trouwens ook weer leiden tot klachten.”

“Alles staat klaar om de hinder te beperken, maar het klopt dat ik sommige zaken liever sneller had gezien", aldus Kennis. "Waarschijnlijk zullen er nog onverwachte zaken opduiken, maar die zullen we dan zo snel mogelijk aanpakken.”