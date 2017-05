Het concept is simpel: de rijken betalen mee voor de armen. "Wie 100% kan betalen, betaalt 30 euro", legt Peggy Jonckheere uit in "Bonus" op Radio 1. "Daarvoor kunnen we 1 iemand aan de helft van de prijs knippen en 1 iemand gratis. Zo is het financiële plan van de vzw opgesteld. Maar het is niet zo dat wanneer we er maar 3 aan vol tarief knippen dat we er maar 3 gratis knippen."

Peggy werkt samen met Viviane en Fabienne. Samen trekken ze door de hele stad om ook de haren van daklozen en asielzoekers te knippen. "Het idee is dat iedereen het recht heeft om er mooi en verzorgd uit te zien", zegt Jonckheere. "In onze maatschappij vandaag, waar alles draait rond het uiterlijk, word je zo snel afgerekend op je uiterlijk. Wanneer deze mensen er netjes uitzien, worden ze anders behandeld op straat en in de winkel. Het belangrijkste is eigenwaarde en zelfrespect. En dat dat niet alleen toegankelijk is voor de rijken, maar voor iedereen."