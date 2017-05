In OKAN-klassen leren anderstalige nieuwkomers Nederlands en worden ze voorbereid op het reguliere onderwijs. Basisscholen krijgen daarvoor extra middelen vanaf een bepaald aantal ingeschreven anderstalige nieuwkomers, bij secundaire scholen is er een beperkt aantal scholen met expertise op dat vlak die onthaalonderwijs en begeleiding mogen aanbieden.

De klassen in Antwerpen, die gespreid zijn over tien scholen, zitten overvol. Eén van de belangrijkste oorzaken is gezinshereniging. Heel veel migranten of vluchtelingen laten na verloop van tijd hun partner en kinderen overkomen naar ons land. "In de loop van dit schooljaar kwam de limiet steeds dichterbij en de scholen hebben dan telkens wel wat extra plaatsen kunnen creëren, maar dat eindigt ergens", zegt Antwerps onderwijsrapporteur vluchtelingen Pat Kussé.