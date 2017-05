Jeffrey Matthijs van autodelen.net ziet verschillende voordelen voor een gemeente. “Eerst en vooral financieel. Gemeenten kunnen daar jaarlijks 1.000 tot 3.000 euro mee besparen, daarnaast heb je de voorbeeldfunctie van gemeenten. Als zij het goede voorbeeld geven, gaan mensen ook sneller geneigd zijn om het zelf te gaan proberen.” Autodelen.net krijgt ook veel vragen van gemeenten die willen starten met autodelen.

Het aantal auto's dat door gemeenten gedeeld wordt, varieert van 1 tot bijvoorbeeld meer dan 20, zoals in de stad Antwerpen. In Vlaanderen zijn er alles samen zo'n 28.000 mensen die een auto delen. Ook dat aantal is de voorbije jaren verdubbeld, zo zei Jeffrey Matthijs vanmorgen in "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen.