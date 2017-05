Begin juni worden de Leien geknipt ter hoogte van het Operaplein. Het verkeer kan dan niet meer van het noorden naar het zuiden van de stad rijden. Naar schatting zullen tot 15.000 auto's per dag een andere route moeten zoeken. De stad wil autobestuurders overtuigen om op een andere manier naar Antwerpen te komen. Ze start daarom samen met onder meer De Lijn een nieuwe campagne om automobilisten te laten kennis maken met de alternatieven voor de auto.

Vanaf dinsdag 30 mei kunnen bewoners van de stad Antwerpen en pendelaars uit andere gemeenten gratis of met korting proeven van een heel aantal vervoersmiddelen. Dat kondigde Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit, vanmorgen aan in "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen.

"De huidige en de geplande werven veroorzaken heel wat hinder in onze stad. Via deze gezamenlijke campagne met De Lijn brengt Slim naar Antwerpen een uitgebreid aanbod aan vervoersalternatieven onder de aandacht. Handig voor wie regelmatig van en naar Antwerpen komt of zich op een vlotte manier door onze stad wil bewegen tijdens de grote werken. Met dit proefaanbod willen we mensen bewust doen nadenken over de manier waarop ze zich verplaatsen in functie van hun specifieke omstandigheden. Soms zal het zelfs efficiënter zijn om gebruik te maken van een combinatie van vervoersmiddelen om op een bestemming te geraken", aldus Kennis.