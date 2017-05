De veiling van zo'n wijnkelder is dus een opmerkelijk fenomeen. Al worden de absolute topwijnen naderhand bijna nooit opgedronken. "Dat is bijzonder jammer", zegt Bloeykens. "Wijn als investering is opnieuw erg in trek, want het wordt beschouwd als een soort van alternatieve belegging. Liefhebbers kopen het voor het exclusieve karakter en zien de wijn eerder als een verzamelstuk. Zo zijn er in China fervente fans die hun fles in de woonkamer laten pronken op de kast, onder een schilderij van Picasso. Soms worden wijnflessen ook aangekocht met de bedoeling ze in de toekomst door te verkopen tegen een hogere prijs."