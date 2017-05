De maatschappij zal komende winter Sion verbinden met in totaal acht buitenlandse luchthavens. Behalve om Antwerpen gaat het om Hamburg in Duitsland en de Britse bestemmingen London Luton, London Southend, Southampton, Bristol, Manchester en Edinburgh. Sion is de hoofdplaats van het Zwitserse kanton Wallis. Skioorden als Crans Montana, Verbier en Zermatt liggen vlakbij.

Een ticket zou gemiddeld 140 pond (166 euro) kosten voor een enkele vlucht, belooft PowdAir. Het vervoer van de ski's zit in die prijs vervat. De ticketverkoop zou begin juni van start gaan.