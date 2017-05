Volgens het bedrijf maakten de twee niets buit. Naar wat de overvallers precies op zoek waren, is niet duidelijk. Bij Umicore in Hoboken worden onder meer edelmetaalhoudende materialen gerecycleerd, mogelijk moet het motief dan ook in die richting gezocht worden. "Het opsporingsonderzoek spitst zich nu toe op wie die twee mannen waren en wat ze kwamen doen. Dat gebeurt via sporenonderzoek en eventueel via camerabeelden", laat de politie weten.

"We onderzoeken nog intern en in samenwerking met de politie welke zaken van waarde de daders hier zochten", stelt Umicore-woordvoerster Marjolein Scheers. "De medewerkers die instaan voor de bewaking van onze terreinen hebben blijkbaar snel opgemerkt dat er iets loos was en hebben meteen ingegrepen, waarna de overvallers gevlucht zijn en het bij een poging gebleven is