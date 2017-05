Marit Ginevro, van het project Berchem Creatives, neemt ons mee door de Statiestraat in Berchem. Een straat die ooit heel populair was als winkelstraat. "Vandaag is het vooral een straat met groentewinkels, pita-zaken, en vooral veel leegstand. Met Pop up to date tracht het district Berchem samen met ons de leegstand aan te pakken, door creatieve ondernemers twee maanden lang hun creatieve concepten te laten uittesten."

Enkele maanden geleden openden de broers El Moukhtari Time out, een ontbijt- en lunchzaak. De twee zijn geboren en getogen in Berchem. "Time Out is geen typisch Marokkaanse ontbijtzaak, hier vind je verschillende culturen terug op de kaart. De straat was de laatste jaren achteruit aan het gaan, daarom hebben we de stap gezet om de buurt op te krikken. En we motiveren ook anderen om hier iets op te starten."

Carijn Bonne van de Arteveldehogeschool doet onderzoek naar onder meer allochtoon ondernemerschap. "Een winkelstraat met veel leegstand is typisch voor veel centrumsteden in België. Ook in Europa. Daarom hebben we middelen gekregen van het ESF, het Europees Sociaal Fonds, om hier te testen via die pop ups in Berchem, en via nazorg. Hetzelfde gaan we testen in Helsinki. De bedoeling is dat we na 2,5 jaar gaan kijken wat het beste werkt. Dat gaan we dan delen zodat andere centrumsteden in België en Europa daar ook mee aan de slag kunnen."