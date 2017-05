Auteur: Luk De Wilde, Pieterjan Huyghebaert

Luk De Wilde, Pieterjan Huyghebaert Na huiszoekingen in een transportbedrijf in de Nieuwstraat in Rumst zijn 4 mensen opgepakt op verdenking van sociale dumping. De onderzoeksrechter heeft 3 aanhoudingen bevestigd. De vierde is vrij onder strenge voorwaarden. Het trio wordt verdacht van het omzeilen van de sociale wetgeving in ons land om daar fiscaal voordeel uit te halen. Er wordt ook onderzocht of er sprake is van mensenhandel.