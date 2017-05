De vrouw van het slachtoffer heeft verklaard dat de inbrekers de 60-jarige bewoner vastbonden en in het Engels om geld vroegen. De man overleed daarna, het is nog niet helemaal duidelijk waaraan hij gestorven is. De daders zijn nog op de vlucht. De politie is bezig met een buurtonderzoek.

"Ik kan bevestigen dat een 60-jarige man in verdachte omstandigheden overleden is in Zoersel. Het parket is ter plaatse samen met de onderzoeksrechter, de politie, het labo en de wetsgeneesheer. Momenteel worden alle mogelijke pistes nog onderzocht", zegt parketwoordvoerder Philip Van Tongerloo.