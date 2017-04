Rond de toewijzing bestaat al maanden discussie, onder meer omdat de linkse oppositiepartijen er een "vermarkting" van de zorgsector in zien. Het OCMW-bestuur moest na verschillende klachten de toewijzingsprocedure uiteindelijk opnieuw starten omdat die niet volledig wettelijk verlopen was.

Gisteravond besliste de meerderheid in de OCMW-raad opnieuw dat G4S het beste dossier had, met name omdat het de beste kwaliteit voor de vooropgestelde prijs zou bieden.