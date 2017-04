In 2015 startte De Vlaamse Waterweg nv met de vernieuwing van de Scheldekaaien op het Zuid. Dat is dringend nodig want de kaaimuren zijn erg labiel, en vanop het water zijn er dan ook barsten in te zien.

Over een lengte van zevenhonderd meter werd de kaaimuur onderverdeeld in vijf zones. Zone 1 is intussen bijna volledig afgewerkt.

Vorig jaar in februari werd de oude kaaimuur daar gecontroleerd tot ontploffing gebracht, en vervolgens werden een nieuw metalen geraamte van de nieuwe kaaimuur geplaatst. Vorige week zijn daar zes gigantische betonnen prefab-elementen van 130 ton zwaar op aangebracht.

De trillingen bij de eerste afbraakwerkzaamheden waren sterker voelbaar dan verwacht, wat leidde tot berichten over een aardbeving". Daarom zijn er nu extra voorzorgen genomen. “We verfijnden daarom onze methode. De hinder zal zich beperken tot het voelen van kleine trillingen gedurende 15 seconden”, zegt Jeroen Van den Bossche van THV Scheldekaaien, de aannemer die de werkzaamheden uitvoert.

Na zone 1 is dit keer zone 2 aan de beurt (zie kaartje onder) en de overkoepelende organisatie Sigmaplan heeft op Twitter al gewaarschuwd dat er opnieuw springstoffen gebruikt zullen worden.