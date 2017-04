Het Vlaams Verkeerscentrum wijst er onder meer op dat er tussen 12.30 uur en 18 uur geen verkeer door de Kennedytunnel richting Nederland kan en de Liefkenshoektunnel daarom tijdelijk tolvrij zal worden gemaakt.

Ook de Waaslandtunnel en de Bolivartunnel (onder het Justitiepaleis) liggen zoals steeds op het parcours van de 10 Miles en zullen dan ook een groot deel van de dag afgesloten zijn, net als de Jan De Vostunnel. Verder zullen op de Antwerpse ring richting Gent de afrit Linkeroever en richting Nederland de oprit Linkeroever 's namiddags dichtgaan, evenals de oprit Zwijndrecht op de E17 richting Antwerpen.

Wie zondag met de wagen naar Antwerpen moet of er moet passeren, krijgt van het Verkeerscentrum de raad om zijn rit goed voor te bereiden en de actuele verkeersinformatie te volgen. In Antwerpen zelf maak je best gebruik van het openbaar vervoer en/of de Park and Ride parkings aan de stadsrand.

Wie deelneemt aan de 10 Miles of een van de andere afstanden kan tussen de Linker- en Rechterscheldeoever een gratis veerboot nemen. Ook de voetgangerstunnel is beschikbaar. Wie van buiten het stadscentrum komt, kan een tram of een pendelbus nemen.