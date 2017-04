De eerste brand brak nog voor middernacht uit, op de de Plantin en Moretuslei. De brandweer trof in de inkomhal twee brandende buggy's aan. De brand was snel geblust.

Kort na middernacht kreeg de brandweer een tweede oproep. Deze keer ging het om een brand in de Van Maerlantsraet, in het stadscentrum. Het pand werd onbewoonbaar verklaard na een brand in de trappenhal. Een tiental bewoners ging op de vlucht. Vier personen werden overgebracht naar het ziekenhuis, een van hen is in kritieke toestand.

Rond 3 uur waren er nog twee branden, vlak bij elkaar. In de Sint-Lambertusstraat stond een matras tegen de buitengevel in brand. Achter de hoek in de Boomgaardstraat stond een bakfiets tegen de gevel in brand. Die 2 laatste branden waren ook snel geblust.